老虎證券料2026年市場機遇與挑戰並存 AI產業鏈的縱深發展是關鍵
更新時間：22:23 2026-02-06 HKT
發佈時間：22:23 2026-02-06 HKT
發佈時間：22:23 2026-02-06 HKT
老虎證券首次舉辦「百萬美金俱樂部」新春私享晚宴，並深度剖析2026年環球市場新格局。該券商預計AI產業鏈的縱深發展、利率敏感性資產的表現，以及特定新興市場的結構性機會，將是捕獲超額回報的
關鍵。
2026年市場機遇與挑戰並存
老虎證券（香港）資管首席投資官陳慶煒表示，2026年市場機遇與挑戰並存，在宏觀政策轉向與科技創新加速的雙重驅動下，投資者需具備全球視野與靈活的風險管理能力。他預計，AI產業鏈的縱深發展、利率敏感性資產的表現，以及特定新興市場的結構性機會，將是捕獲超額回報的關鍵，同時精準把握市場節奏，將是穿越週期的不二法門。
真正的價值更在於構建共創價值的投資者社群
另外當日還是首屆「老虎證券百萬美金俱樂部的新春私享晚宴，該活動匯聚了該公司數十位實現百萬美元級別年度投資收益的頂尖客戶。老虎國際集團首席財務官及老虎證券行政總裁曾慶飛表示，深信真正的價值不僅在於提供卓越的交易工具，更在於構建一個能啟發思想、共創價值的投資者社群。『百萬美金俱樂部』的成立，正是公司對此承諾的體現，期望透過這個平台，讓最頂尖的投資者們互相交流，共同成長。
最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
2026-02-05 13:29 HKT
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
2026-02-05 08:00 HKT
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
2026-02-05 12:19 HKT