星路科技夥持牌平台EX.IO建RWA生態 研合規代幣化產品二級市場交易機制

金融科技公司星路科技與數字資產解決方案企業EX.IO宣布簽署戰略合作協議，雙方將合作推動合規現實世界資產（RWA）生態建設與全球流動性拓展，重點探索合規通證化產品在二級市場的交易機制。

主要面向專業投資者 亦有二級交易方案

根據協議，雙方將依託智能合約與風控系統，建立資產配置通道。此前星路科技推出的即時申贖通證化穩定收益產品技術方案FUIDL，將作為首個合作項目，由EX.IO旗下持牌虛擬資產平台EXIO Limited在香港上架及分銷，主要面向專業投資者。雙方亦將設計二級交易方案，提升資產流動性。

在資產托管方面，雙方將建立協同機制，確保客戶資產安全隔離。EX.IO已在香港建立符合證監會要求的托管體系，並上線多種通證化產品；星路科技則提供RWA產品全生命周期管理技術。雙方將共同探索多鏈資產托管、跨鏈清算等模式。

正探索跨平台訂單簿整合模式

去年香港證監會發布有關虛擬資產交易平台共享流動性的通函後，兩家公司正探索跨平台訂單簿整合、做市商協同等模式，以提升RWA產品的交易效率與市場深度。

星路科技首席執行官蔡華表示，本次合作將以FUIDL為起點，依托雙方的技術、合規與渠道優勢，共同探索RWA通證化的創新路徑，鏈接全球流動性。EX.IO行政總裁吳晨表示，雙方將共建香港鏈上金融產品生態，另外EX.IO其持牌平台已獲證監會批準經營場外交易業務，並推出鏈上黃金通證XAUM。未來集團將繼續推動RWA產品上架，並積極拓展中東等市場。