巴拿馬取消長和港口經營合約後 據報中國加大報復措施 叫停國企新項目

商業創科
更新時間：14:22 2026-02-05 HKT
發佈時間：14:22 2026-02-05 HKT

據彭博引述消息報道，巴拿馬政府取消長和（001）旗下子公司營運的巴拿馬運河港口經營合約後，中國方面將採取更廣泛的報復措施，包括要求國有企業停止就巴拿馬新項目進行談判。

數十億美元潛在投資料受阻

報道指出，此舉可能導致價值數十億美元的潛在投資受阻，並指北京方面已要求航運公司考慮將貨物改道至其他港口，但前提是不會造成顯著的額外成本。

加強對巴拿馬進口商品檢查

報道又指，中國海關當局正在加強對巴拿馬進口商品（如香蕉和咖啡）的檢查，部份正在進行的項目也可能受到影響，但目前尚未下達最終指示。

不過，報道指中國的報復措施是否會對巴拿馬造成重大影響，仍有待觀察，儘管多年來北京一直在削弱美國在拉美地區的主導地位，但美國作為巴拿馬最大貿易夥伴和投資國，仍然對巴拿馬的經濟有舉足輕重影響。相反，巴拿馬的農作物僅佔其對華出口總額一小部分，而且在大多數情況下，繞過巴拿馬運河勢必會帶來更高的成本和更長的運輸時間。

相關文章：長和強烈反對巴拿馬裁定及相應行動 正進行國際仲裁

