個人及商戶業務持續增長 Mastercard料今年簽帳額及發卡量雙位數增

Mastercard去年香港業務表現理想，其香港及澳門董事總經理陳一芳預期，今年受惠個人及商戶業務持續增長帶動，並計劃新推十多隻產品，信用卡和扣帳卡合計的簽帳總額及發卡量有望錄得雙位數增長。

料聯儲局減息2次 各減0.25厘

另外，Mastercard亞洲首席經濟學家David Mann指，香港利率自2024年隨美息向下。雖然美國聯儲局將換主席，但認為無礙美息續降的趨勢，預料今年聯儲局將減息2次，每次減0.25厘，美元弱勢將持續。

港元每貶值1% 旅客消費增7%

東北亞高級經濟學家李煒看好香港今年的經濟前景，並指鑑於香港奉行聯繫匯率制度，因此美國減息將令香港受益，港息將跟隨向下，港元亦會相應走弱，而港元每貶值1%，可帶動訪港旅客消費增加7%。

至於香港樓市，李煒指自去年4、5月以來已有好轉跡象，未來前景很視乎美元和美息的變化，以及訪港旅客情況，整體對本港樓市持審慎樂觀看法。倘若美國減多兩次息，料本港樓價將再回升5至6%，但同時指出需有穩定的內地經濟表現來支持香港樓市的進一步改善。

1個月港元拆息有望跌穿1.95厘

港人關注與樓按相關的1個月港元拆息會否降至1.95厘以下，好令H按息降至低於現為3.25厘的封頂息。David Mann認為，美息呈跌勢，1個月港元拆息有機會跌穿1.95厘。

今日1個月港元拆息報2.49厘，較上日進一步下跌2.5個基點。