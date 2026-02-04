長和強烈反對巴拿馬裁定及相應行動 積極果斷進行仲裁

長和（001）今早公布，董事會知悉巴拿馬共和國司法部於1月29日發表聲明，表示巴拿馬最高法院已決定宣告1997年1月16日第5號法律、其修訂及延展法案違憲。根據巴拿馬港口公司（PPC）理解，巴拿馬最高法院之決定可能於2月初生效。長和股價開市報64元，無起跌。

公告指出，1997年1月16日第5號法律為巴拿馬相關法律，有關法律批准PCC（公司間接持有90%權益之附屬公司巴）於巴拿馬巴爾博亞港及克里斯托瓦爾港已營運接近30年之特許經營合約。

PPC已獲得意見，指巴拿馬最高法院所宣布之決定，以及巴拿馬政府就PPC於該兩個港口的碼頭營運所採取的相應行動，與相關法律框架，以及批准該特許經營合約之法律並不一致。

公告又指，2月3日PPC已展開並將根據適用特許經營合約及國際商會的仲裁規則，積極果斷對巴拿馬共和國進行仲裁。

集團表示，董事會對巴拿馬的裁定及相應行動表示強烈反對，繼續諮詢其法律顧問，並保留一切權利，包括就該事宜訴諸進一步國內及國際法律程序。

早前彭博報道指出，巴拿馬最高法院裁定，長和經營巴拿馬運河附近兩個港口的合約違憲。巴拿馬港口公司發聲明回應指，該裁決違反了相關的法律框架及批准合約的法例，有違誠信及背棄合約精神，令人不齒，稱裁決是巴拿馬政府超過一年以來，針對巴拿馬港口公司及其投資者的各項行動之最新無理攻擊，當中包括針對該特許經營權和巴拿馬港口公司一連串荒謬行徑。

相關文章：巴拿馬法院裁定長和兩港口合同違憲 公司反撃：裁決有違誠信 令人不齒 外交部：中方將採取一切必要措施

