據報OpenAI資深員工紛遞信 專注ChatGPT犧牲長期研究惹不滿

據英國《金融時報》引述消息人士報道，OpenAI因優先發展ChatGPT而非進行更長期的研究，導致多名高級員工離職。

報道指，OpenAI已將用於實驗性工作的資源重新分配，改為集中推進其旗艦聊天機械人ChatGPT的大型語言模型。因戰略轉變，近月已先後多人離職，包括研究副總裁Jerry Tworek、模型政策研究員Andrea Vallone和經濟學家Tom Cunningham。

非ChatGPT項目難獲研究資源

在行政總裁奧特曼（Sam Altman）的領導下，OpenAI正從一個研究實驗室，演變為矽谷科技巨頭之一。這亦意味該公司須向投資者證明，它能夠獲得足以支撐5000億美元估值的收入。

報道引述熟悉該公司計劃的人士指，OpenAI現在試圖將語言模型視為一個工程問題，「他們在擴大計算能力、擴展算法和數據，並從中獲得非常大的收益，但如果你想做原創性研究，這相當困難。如果你不在中心團隊之一，情況變得越來越政治化。」

報道引述知情人士表示，並非研究大型語言模型的研究人員近月往往被拒絕請求或獲得的資源不足以驗證研究。據熟悉情況的人士透露，負責短片和圖像生成模型Sora和DALL-E的團隊感到被忽視和資源不足，因為他們的項目被認為與ChatGPT的相關性較低。

傳公司團隊架構已進行重組

有知情人士補充，過去一年，其他與語言模型無關的項目已被逐步關閉。今年1月，領導AI模型「推理」工作的Tworek在效力七年後離開OpenAI，表示他想探索「在OpenAI難以進行的研究類型」。他想研究持續學習——模型隨著時間推移從新數據中學習同時保留先前學習信息的能力。

另有知情人士表示，隨著OpenAI圍繞改進其聊天機械人精簡架構，公司的團隊已進行重組。

高層反駁：基礎研究仍是核心

不過，OpenAI的首席研究官Mark Chen駁斥有關說法，他表示「長期、基礎性研究仍是OpenAI的核心，繼續佔據我們計算和投資的大部分，數百個自下而上的項目探索超越任何單一產品的長期問題。」

去年12月，因應Google推出Gemini 3模型大受好評，奧特曼為改進ChatGPT發出「紅色警報」，除了Google，OpenAI亦面對Anthropic Claude模型的挑戰。

相關文章：亞馬遜傳擲3900億入股OpenAI 計劃第四季進行IPO上市 高層憂對家Anthropic搶閘