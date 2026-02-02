Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Tesla第三代人形機械人快亮相 料年產100萬部 觀察人類行為即可學習新技能

商業創科
更新時間：16:07 2026-02-02 HKT
發佈時間：16:07 2026-02-02 HKT

美國電動車生產商Tesla（特斯拉）官方微博消息指出，第三代人形機器人Optimus即將亮相，透過觀察人類行為即可學習新技能，預計年產百萬部。

Tesla行政總裁馬斯克早前召開業績會議時亦表示，隨着AI和機器人技術發展，公司將持續提高出行和AI相關產品的安全性及降低商品成本。目前Tesla在全球已有超過900萬車主，正快速進化為涵蓋自動駕駛和人形機器人、電動車、永續能源的綜合科技公司。

此外，據內媒引述Tesla內部人士指出，美國弗里蒙特工廠的Model S及Model X生產線將改為人形機械人生產線，預計今年底前啟動量產，最終規劃年產能為100萬部。同時，由於Tesla人形機械人擁有完全獨立供應鏈，所有部件均基於第一原理設計，其量產爬坡期預計比車輛產品更長。當機械人量產後，預計每部成本將控制在2萬美元（約15.6萬港元）。

