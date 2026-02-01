Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳門1月賭收按年增24%勝預期 送Blackpink飛策略成功吸豪客

更新時間：18:00 2026-02-01 HKT
發佈時間：18:00 2026-02-01 HKT

澳門博監局公布，1月博彩毛收入226.33億澳門元，按年增長24%，較前一個月亦升8.4%，好過市場預期，並已回復至疫前的91%水平。

花旗：高端客投注額增25%

花旗早前報告指出，澳門1月高端客投注額按年增長25%，或與一系列娛樂活動配套有關，包括贈送韓國女團Blackpink演唱會、與泡泡瑪特（9992）旗下品牌「星星人（Twinkle Twinkle）」合作等。

市場競爭致博企利潤率受壓

彭博報道，澳門去年12月接待358萬人次旅客，多過疫前同期16%，推動博彩中場收入，但舉辦盛事的成本正削弱博企盈利能力，例如金沙中國（1918）上季利潤率跌至28.9%，是疫後以來最低。

