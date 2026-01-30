Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「報復式消費」轉向「雙E價值」 SHOPLINE籲商戶販賣體驗和感覺

商業創科
更新時間：16:08 2026-01-30 HKT
發佈時間：16:08 2026-01-30 HKT

網上商店平台SHOPLINE香港區副總經理簡家樂指出，隨著全球經濟不確定性增加，消費者已從「報復式消費」轉向「情緒（Emotion）」與「體驗（Experience）」的「雙E價值」追求，稱「今年的零售戰場不再是單純價格戰，販賣體驗和感覺才是致勝關鍵」。

颱風及節日成新增長契機

回顧2025年，「颱風經濟」及「節日經濟」成為品牌新的增長契機。利潔時高級數位成長經理杜潔瑩透露，深夜及颱風停課停工期間是消費高峰，推出限時優惠後，旗下產品當日商品交易總額（GMV）可達平日3倍。簡家樂補充，情人節、農曆新年等節日消費潛力亦巨大，2025年情人節前7日，線上商店GMV按年激增超80%，平均訂單金額亦有一成以上增長，而逢盛事期間，網站文創類別GMV錄得超過三成至四成的顯著升幅，建議商戶提前部署。

左起：KYUBI代理人陳韋名、SHOPLINE香港區副總經理簡家樂、利潔時高級數位成長經理杜潔瑩
多媒體創作平台KYUBI亦將更多資金投向線下體驗，代理人陳韋名指，將80%的資金投入線下打卡位，每個大型活動投資額逾百萬元。他強調，「只要體驗做得好，消費自然會發生」，並將受眾覆蓋大眾市場，尤其聚焦一家大細，透過「線下體驗+線上購買」的OMO模式，實現流量與銷量的轉化。

KOL營銷支出增長逾三成

另外，簡家樂指，KOL（網紅）營銷仍是2026年重點布局領域，香港市場KOL營銷支出按年增長超過三成，受眾滲透率接近八成。杜潔瑩則指，旗下親密關係品牌Durex在港調查顯示，購買其產品的雖八成為男性消費者，但有85%女性有決定購買哪款產品的權利，故認為女性市場存在較大的空間可進一步開發，將站在女性視角推出更多產品。

AI運用方面，簡家樂指，過去一年已有四成客戶使用AI，使用AI功能的客戶，GMV較未使用者高出8成以上，平台將配合AI智慧推薦系統聚焦潛在客戶，提高每項推薦的交易轉化率。
 

