Nvidia、微軟和亞馬遜據報研投資OpenAI最多600億美元

據外媒引述消息報道，英偉達（Nvidia）、微軟和亞馬遜正商討向OpenAI投資最多600億美元，作為新一輪融資總額最高達1,000億美元融資輪的一部份。

報道指出，現有投資者英偉達正洽談投資至多300億美元，另一現有投資者微軟則計劃投資少於100億美元，而新投資者亞馬遜的投資額可能超過100億美元、甚至超過200億美元。報道提到，是次投資是軟銀計劃追加300億美元之外的投資。

OpenAI行政總裁Sam Altman近日一直與中東投資者會面，以商討新一輪融資，預計融資額至少為500億美元，目前公司估值約7,500億美元至8,300億美元。