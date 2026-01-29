Nvidia、微軟和亞馬遜據報研投資OpenAI最多600億美元
更新時間：15:48 2026-01-29 HKT
發佈時間：15:48 2026-01-29 HKT
發佈時間：15:48 2026-01-29 HKT
據外媒引述消息報道，英偉達（Nvidia）、微軟和亞馬遜正商討向OpenAI投資最多600億美元，作為新一輪融資總額最高達1,000億美元融資輪的一部份。
報道指出，現有投資者英偉達正洽談投資至多300億美元，另一現有投資者微軟則計劃投資少於100億美元，而新投資者亞馬遜的投資額可能超過100億美元、甚至超過200億美元。報道提到，是次投資是軟銀計劃追加300億美元之外的投資。
OpenAI行政總裁Sam Altman近日一直與中東投資者會面，以商討新一輪融資，預計融資額至少為500億美元，目前公司估值約7,500億美元至8,300億美元。
最Hit
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
21小時前
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
2026-01-28 14:35 HKT
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
2026-01-27 15:37 HKT
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
2026-01-28 13:50 HKT