黃仁勳訪華期間 內地傳放行首批英偉達H200晶片 3大科企飲「頭啖湯」

更新時間：15:03 2026-01-28 HKT
發佈時間：15:03 2026-01-28 HKT

據路透引述消息報道，中國已批准英偉達（Nvidia）H200晶片進口。消息透露，此次放行正值英偉達CEO黃仁勳本周訪華期間，首批獲批名額主要分配給3家大型中國互聯網企業，其他公司則已排隊等待後續批次的審批，惟目前尚不清楚後續還會有多少家公司獲得批准，也不清楚北京採用何種標準來判定企業的進口資格。

路透社早前報道，中國科技企業已訂購超過200萬顆H200晶片，遠超Nvidia現有庫存，惟北京當局此前遲遲未批，因為政府希望在應對國內對高端AI晶片急劇增長的需求與扶持本土半導體產業之間取得平衡。

或優先考慮大型科企需求

報道指，此次批准H200進口，表明北京正優先考慮大型互聯網企業的需求。這些企業正投入數十億美元建設數據中心，以開發AI服務並與包括OpenAI在內的美國競爭對手抗衡。

不過，北京內部曾討論要求企業在進口外國半導體產品時，必須同時採購一定比例的國產晶片作為條件。

