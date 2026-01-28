馬斯克旗下SpaceX傳6月上市 集資額或達3900億成史上最大IPO 

據英國《金融時報》引述消息報道，全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX正考慮在今年6月中旬進行首次公開募股（IPO），目標估值高達1.5萬億美元，集資額更可能高達500億美元（約3,900億港元）。若消息屬實，這將超越沙特阿美（Saudi Aramco）在2019年創下的290億美元紀錄，成為史上最大規模IPO。

報道指出，SpaceX計劃以約1.5萬億美元的驚人估值，籌集最多500億美元資金。SpaceX財務總監Bret Johnsen自去年12月起，已頻繁與現有私人投資者進行會談及Zoom視像會議，積極探討在2026年中推進IPO的可能性。

路透社上周亦曾報道，SpaceX正安排四家華爾街大行擔任其上市的主承銷商，顯示上市計劃已進入實質籌備階段。對於相關傳聞，SpaceX目前尚未作出回應。