Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬斯克旗下SpaceX傳6月上市 集資額或達3900億成史上最大IPO 

商業創科
更新時間：14:07 2026-01-28 HKT
發佈時間：14:07 2026-01-28 HKT

據英國《金融時報》引述消息報道，全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX正考慮在今年6月中旬進行首次公開募股（IPO），目標估值高達1.5萬億美元，集資額更可能高達500億美元（約3,900億港元）。若消息屬實，這將超越沙特阿美（Saudi Aramco）在2019年創下的290億美元紀錄，成為史上最大規模IPO。

目標估值高達1.5萬億美元

報道指出，SpaceX計劃以約1.5萬億美元的驚人估值，籌集最多500億美元資金。SpaceX財務總監Bret Johnsen自去年12月起，已頻繁與現有私人投資者進行會談及Zoom視像會議，積極探討在2026年中推進IPO的可能性。

路透社上周亦曾報道，SpaceX正安排四家華爾街大行擔任其上市的主承銷商，顯示上市計劃已進入實質籌備階段。對於相關傳聞，SpaceX目前尚未作出回應。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
樓市動向
19小時前
04:13
星島申訴王 | 1米長鱷龜被棄元朗魚塘變「食魚巨獸」 專家勸勿當寵物養：幾乎無天敵！
申訴熱話
6小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
22小時前
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
即時國際
20小時前
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！網民實測易襯又舒服：做個健康地雷妹！限時買1送1+滿額即減
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！網民實測舒服唔刮腳 全線賣斷貨 官方：努力加單中！
生活百科
20小時前
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
飲食
2026-01-27 12:28 HKT
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
2026-01-27 12:38 HKT
80年代處境劇台柱苦盡甘來 為養家餬口嘗盡人間冷暖 四代同堂安享晚年：唔要長命百二歲
80年代處境劇台柱苦盡甘來 為養家餬口嘗盡人間冷暖 四代同堂安享晚年：唔要長命百二歲
影視圈
5小時前
金價再破頂 大行睇6000美元 美匯急挫兼美軍演習刺激 歐洲最大資管「棄美換金」
金價再破頂 大行睇6000美元 美匯急挫兼美軍演習刺激 歐洲最大資管「棄美換金」
投資理財
3小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2026-01-26 10:00 HKT