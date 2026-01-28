Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Anthropic據報大幅上調收入預測 最高180億美元 預言超越OpenAI

商業創科
更新時間：12:02 2026-01-28 HKT
發佈時間：12:02 2026-01-28 HKT

據外媒《The Information》報道，AI初創公司Anthropic已大幅上調未來數年的收入預期，預計今年銷售額將增長3倍，最高可達180億美元，明年收入有望突破550億美元。另外，Anthropic最快將於今年下半年啟動首次公開募股，並稱在2029年收入將反超OpenAI。

報道指，在樂觀預期情況下，Anthropic將2025至2028年的收入展望整體上調約40%；修訂後的預期顯示，僅2029年單年收入就有望高達1,480億美元，這一數值較OpenAI針對同年給出的收入預期高出約30億美元。

兩年燒錢逾百億 推遲現金流轉正

報告又顯示，包括AI模型訓練與維護在內的各項開支增長速度，已超過了收入增幅。Anthropic預計，今年與明年資金消耗規模均將達到約110億美元。受高昂成本拖累，Anthropic已將現金流轉正的目標時間表延後一年至2028年。

儘管如此，Anthropic管理層仍相信，公司將先於OpenAI實現自由現金流轉正。OpenAI去年曾預計，在消耗逾1,000億美元資金後，要到2030年才能實現這一目標。

Claude Code成增長引擎

數據顯示，去年11月Claude Code的年化收入已突破10億美元，佔當時公司整體年化收入約14%。同時，在該產品助力下，Anthropic去年底整體年化收入已提升至90億美元以上。

