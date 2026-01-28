OpenAI傳獲軟銀考慮加碼300億美元投資 估值料衝上8300億美元

據彭博引述消息報道，軟銀（SoftBank）正與OpenAI洽談進一步投資，考慮注資額最多300億美元（約2,334億港元）。受消息刺激，軟銀（9984）股價周三在東京股市曾高見4408日圓，升近9%，暫報4211日圓。不過，談判仍在進行中，最終注資金額仍有變數。軟銀發言人拒絕置評。

孫正義為籌集資金以加大對OpenAI的持股比例，近期積極調整其投資組合。軟銀早前已全數沽清英偉達（Nvidia）股份，並暫緩收購美國數據中心營運商Switch的談判。與此同時，軟銀上月剛斥資225億美元，將其在OpenAI的持股比例增至11%。

OpenAI擬融資500億美元

另一方面，OpenAI行政總裁Sam Altman正於中東會見頂級投資者，尋求新一輪融資。報道指出，該公司計劃集資最少500億美元，目標估值高達7,500億至8,300億美元。

儘管軟銀很早就涉足AI投資，但早前錯失了半導體及硬件基建的投資熱潮，大部分資金流向了Nvidia及台積電等少數晶片商。不過，標普全球評級（S&P Global Ratings）本月早些時候警告，軟銀在AI領域的密集投資，加上軟銀旗下Arm Holdings股價去年底急跌，正對其信貸評級構成壓力。