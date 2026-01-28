Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI傳獲軟銀考慮加碼300億美元投資 估值料衝上8300億美元

商業創科
更新時間：10:31 2026-01-28 HKT
發佈時間：10:31 2026-01-28 HKT

據彭博引述消息報道，軟銀（SoftBank）正與OpenAI洽談進一步投資，考慮注資額最多300億美元（約2,334億港元）。受消息刺激，軟銀（9984）股價周三在東京股市曾高見4408日圓，升近9%，暫報4211日圓。不過，談判仍在進行中，最終注資金額仍有變數。軟銀發言人拒絕置評。

孫正義為籌集資金以加大對OpenAI的持股比例，近期積極調整其投資組合。軟銀早前已全數沽清英偉達（Nvidia）股份，並暫緩收購美國數據中心營運商Switch的談判。與此同時，軟銀上月剛斥資225億美元，將其在OpenAI的持股比例增至11%。

OpenAI擬融資500億美元

另一方面，OpenAI行政總裁Sam Altman正於中東會見頂級投資者，尋求新一輪融資。報道指出，該公司計劃集資最少500億美元，目標估值高達7,500億至8,300億美元。

儘管軟銀很早就涉足AI投資，但早前錯失了半導體及硬件基建的投資熱潮，大部分資金流向了Nvidia及台積電等少數晶片商。不過，標普全球評級（S&P Global Ratings）本月早些時候警告，軟銀在AI領域的密集投資，加上軟銀旗下Arm Holdings股價去年底急跌，正對其信貸評級構成壓力。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
即時國際
17小時前
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
樓市動向
16小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2026-01-26 10:00 HKT
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
22小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
19小時前
04:13
星島申訴王 | 1米長鱷龜被棄元朗魚塘變「食魚巨獸」 專家勸勿當寵物養：幾乎無天敵！
申訴熱話
3小時前
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
影視圈
14小時前
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
影視圈
14小時前
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
飲食
23小時前
打工仔逆襲成「北上爆紅KOL」 西DorSi最慘時刻戶口近清零 走過疫情月入逾10萬 
打工仔逆襲成「北上爆紅KOL」 西DorSi最慘時刻戶口近清零 走過疫情月入逾10萬 
商業創科
5小時前