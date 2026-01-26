南豐紗廠新春聯辦全港包剪揼大賽 贏家對決試當真Stone 冀推動本地文創經濟

南豐集團旗下的保育地標項目南豐紗廠（The Mills）宣布，將於農曆新年期間推出一系列大型創意活動，包括與前網絡頻道「試當真」綜藝節目《試玩毛》班底合作的全港首個實體綜藝遊戲企劃，以及聯同6組本地藝術家設立大型壁畫藝廊。南豐紗廠表示，近年積極強化其「本地創意引擎」角色，透過創新體驗吸引人流，推動本地創意產業發展。

試玩毛Casper設計 首個大型實體綜藝企劃

南豐紗廠公布，將聯乘前《試玩毛》主腦梁焯霖（Casper）領軍的全新遊戲設計團隊「一齊玩」，舉辦「新春開局」大型綜藝遊戲企劃，活動將南豐紗廠的實體空間轉化為競技舞台，重構「包剪揼」等經典港式遊戲為大型集體體驗。首場活動為「第一屆全港包剪揼大賽」，預計召集逾千人參與，勝出者將可與「香港包剪揼協會」會長林子峰（Stone）及神秘嘉賓進行明星賽對決，其後將有百人對戰的神秘遊戲登場。

兩主題市集迎馬年

為迎接馬年，南豐紗廠將同期舉辦兩大主題市集，包括設有「小確幸之保衛心靈村莊」市集，匯聚塔羅占卜、氣場攝影、素食甜品等身心靈產品與工作坊；以及舉行「流量蜜馬新春市集」，網羅手作甜品、創意賀年精品等。

此外，該場所亦安排多項傳統與寵物友善活動，如邀請已結業的荃灣老字號「悠然堂」書法名家盧榮基師傅即席揮毫、舉辦「汪汪新春盆菜宴」讓主人與毛孩共度佳節，以及上演融合傳統舞獅與CHAT六廠標誌性「紡織龍」的匯演。

45米南豐紗廠壁畫藝廊揭幕

另一邊廂，南豐紗廠亦正式揭幕位於白田壩里、全長超過45米的「南豐紗廠壁畫藝廊」。該項目由六組本地藝術單位合力創作，以三章節形式呈現荃灣的過去、現在與未來，成為新的打卡地標外，亦發售一系列限量周邊產品，如匹克球拍、絲印布袋及磁石燈箱等，該企指，冀將藝術影響力轉化為實際消費。