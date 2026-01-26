大摩稱AI對英國就業影響嚴重 職位流失比其他國家更快

據彭博引述摩根士丹利一項研究指出，英國受人工智能（AI）的影響，失去的就業職位比創造的職位更多，而且流失速度比國際上其他國家更快，對英國工人帶來了沉重代價，加劇勞動力市場壓力。

職位流失是國際平均水平兩倍

該研究發現，英國過去12個月因AI導致就業職位淨減少8%，在包括德國、美國、日本和澳洲企業的組別中最高，而且為國際平均水平的兩倍。

該報告又調查了已使用AI至少一年的企業，當中覆蓋五大行業如消費必需品與零售、房地產、交通運輸、醫療設備及汽車行業，當中許多企業的技術投資已經開始獲得回報。對於英國企業而言，因為AI而平均提升了11.5%生產力，其中近半數企業表示增幅更大；不過，美國企業獲得幾乎相同幅度的生產力提升，但因AI而創造的就業職位比裁減的職位更多。

根據彭博對英國國家統計局線上職位空缺數據的分析顯示，雖然各行業整體招聘職位減少，但英國企業正以明顯更快速度縮減那些可能受到AI影響的職位，例如軟件開發人員和諮詢顧問。以2022年OpenAI發佈ChatGPT以來計，此類職位空缺數量下降了37%，其他領域降幅則為26%。