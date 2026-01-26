Lalamove稱新春旺季訂單升逾五成 推《⾺年五⾏指南》及賀歲優惠

農曆新年前夕，即時送貨平台Lalamove表示，2025年農曆新年前夕配送訂單量較平⽇⾼出逾五成，反映中⼩企為趕及「收爐」⾯臨龐⼤物流壓⼒；同時，聯同風⽔⼤師龍躍天推出《⾺年五⾏配送指南》，將傳統五⾏概念轉化配送部署建議，協助不同⾏業提升營運效率。

速遞服務及噸⾞訂單升幅明顯

Lalamove數據顯⽰，2025年農曆新年前⼀星期整體訂單量顯著上升，年廿八的配送需求較平⽇⾼出逾五成。數據亦指出，速遞服務（步兵及電單⾞）及噸⾞訂單升幅最為明顯，分別按周升逾20%及15%。

該公司指出，對中⼩企⽽⾔，農曆新年前訂單安排往往⼗分緊湊，⼈⼿未必⾜以處理急增的物流需求，步兵及電單⾞服務能有效分流訂單及控制成本，其中步兵特別適合運送年貨及賀禮，⽽配備Lalabag保溫袋的電單⾞，亦可確保年糕、盆菜等賀年食品於運送過程中保持品質。



至於不少企業需添置⼤型桃花及賀年擺設，Lalamove噸⾞服務可補⾜企業在⼤型物件貨運上的需求，並可額外提供「幫搬服務」及「板貨專運」，協助企業靈活應對節慶⾼峰期的物流壓⼒。

五⾦建材業壓⼒較⼤

另一方面，Lalamove聯同風⽔⼤師龍躍天推出《⾺年五⾏配送指南》，預⽰⾺年市場暢旺，市⺠更願意消費，市場節奏將「快上快落」，致勝關鍵在於「快⽽穩」，企業若能提升反應速度及物流靈活度，同時減輕開⽀負擔，將更有利在競爭激烈的新春旺季中突圍⽽出。

龍師傅更根據不同⾏業，點出不同運程特質：

五⾦及建材業屬「⾦」：今年「火旺剋⾦」，五⾦建材業壓⼒較⼤，客⼾對於配送要求特別多。

傢俬及家居業屬「⽊」：「⽊⽣火」之勢，預⽰今年市⺠特別渴望透過裝修家居、添置新傢俬來轉換⼼情，帶旺相關⾏業需求。

批發及零售業屬「⽔」：「⽔火相沖」意味市場變化及潮流瞬息萬變，形成「賺快錢」格局。當產品有⼈氣，就要即刻入貨上架抓緊機會，熱潮⼀過就要即刻清貨，保持貨流暢通⾄為重要。

餐飲及食品業屬「火或⼟」：今年有「食神」星⾼照，市⺠外出食飯、聚會增多，餐飲業⽣意暢旺。

新⽤⼾落單可使⽤新春限定優惠碼

此外，Lalamove特別推出「⾺年賀歲優惠」，由即⽇起⾄2⽉28⽇23:59期間，⽤⼾進入App內活動⾴⾯並免費成為獎賞計劃會員，每完成⼀張Van仔或噸⾞訂單後，即可點擊抽獎按鈕參加抽獎，有機會贏取香港航空⾸爾經濟艙來回機票，名額共10份。另新⽤⼾落單使⽤新春限定優惠碼【LALARICH】，可享總值168元優惠。