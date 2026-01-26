AXA安盛成功遷冊至香港及改名 保監局表示歡迎 鞏固國際金融中心吸引力

AXA安盛香港及澳門宣布，安盛保險（百慕達）已經成功將註冊地由百慕達遷冊至香港，並於1月26日正式更名為安盛金融保險（香港）。保監局歡迎AXA安盛根據公司遷冊制度遷冊至香港，並指香港再添一間遷冊來港的保險公司，鞏固了作為國際金融中心的強大吸引力，並彰顯保險業致力促進香港的區域保險樞紐地位的決心。

擬申請澳門分公司改名

保監局表示，將繼續與所有相關持份者緊密合作，讓有興趣的保險公司經制度遷冊來港，支持政府發展總部經濟。

AXA安盛亦指，作為首批遷冊回港的保險公司之一，將持續加強本地根基、提升營運能力，為實現可持續增長及長遠成功奠定基礎；繼公司於香港完成遷冊後，在2月2日起的該周內，公司擬向相關澳門政府部門申請更新其澳門分公司名稱。

