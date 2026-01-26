金管局人民幣業務資金安排總額度倍增至2000億人幣 2月2日起生效

金管局今日（26日）宣布，其人民幣業務資金安排的總額度將由目前的1,000億元人民幣增加至2,000億元人民幣，新額度將於2月2日起生效。

獲人民銀行大力支持

在人民銀行大力支持下，金管局借助與人民銀行的貨幣互換安排，在2025年10月推出人民幣業務資金安排，升級替代同年2月出台的人民幣貿易融資流動資金安排，為銀行提供穩定、成本較低的人民幣資金，讓銀行有更充裕資金向企業客戶提供人民幣融資，支持在實體經濟中更廣泛地使用人民幣。同時，有序地將在岸人民幣引入離岸市場，經香港輻射到世界其他地區，進一步強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的獨特優勢和地位。

個別參與行額度已達上限

金管局表示，自升級安排推出以來，銀行業界反應踴躍，1,000億元人民幣的總額度已全數分配給40家參與銀行。在新安排下，融資對象從參與銀行的企業客戶伸延至其集團的境外銀行機構的企業客戶，資金用途亦從貿易融資擴展至資本支出和營運資金定期貸款，個別參與銀行額度使用更已達到或接近上限。

新安排除了服務香港的企業，更成功將離岸人民幣資金輻射到東盟、中東和歐洲等地。此外，亦有其他銀行一直積極表達參與該安排的意願。

人民幣業務資金安排總額度倍增至2,000億元人民幣後，已參與銀行可按業務需求申請增加額度，而其他有興趣參與的銀行亦可向金管局提出申請，金管局將按既定準則批出新的額度。

