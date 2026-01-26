Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財庫局與上海黃金交易所簽合作協議 成立港金結算公司

商業創科
更新時間：10:39 2026-01-26 HKT
發佈時間：10:39 2026-01-26 HKT

財經事務及庫務局與上海黃金交易所簽署合作協議，本港藉此成立全資擁有的「香港貴金屬中央結算系統有限公司」（港金結算公司）。財庫局局長許正宇表示，合作協議重點包括兩項前瞻性安排，包括建立香港黃金中央結算系統的高層次協作治理架構，以及開拓實物基礎設施協同及市場互聯互通新路徑。

許正宇任港金結算公司主席

港金結算公司董事會將由財庫局局長擔任主席，上海黃金交易所代表出任副主席。政府表示，上海黃金交易所代表將在公司董事會中具體參與香港黃金中央清算系統準備、規則制定和機構認可等事宜，並就系統建設及風險管理等提供專業意見；滬港將攜手推動結算平台高效建設，並與國際接軌。

設實物存儲服務 推動互聯互通

合作協議亦指出，雙方將探索依託上海黃金交易所實物倉儲管理體系，為香港本地及海內外市場參與者的黃金業務提供實物存儲服務，並在此基礎上帶動場內外業務的互聯互通。雙方亦將積極推進兩地黃金市場更大程度的互聯互通，探索通過「港金結算公司」及香港黃金交易生態圈的重要參與者，為兩地投資者參與市場提供業務便利與技術支援，構建真正一體化、高效開放的黃金生態圈。

貴金屬擬納優惠稅制合資格投資

許正宇稱，由政府全資擁有的公司所管理的香港黃金中央清算系統計劃於今年內試營運；政府計劃於今年上半年提交立法建議，把貴金屬納入有關基金及單一家族辦公室的優惠稅制合資格投資範圍。

許正宇又表示，是次合作協議不只是一份正式文件，更體現雙方推動港滬兩地金融及黃金市場協同發展的承諾，透過雙方融合及互補優勢能在全球黃金市場共同擴大影響力。他指出，將充分發揮兩地市場的優勢，提升交易及交收效率，同時在國際黃金定價與治理方面發出更有份量的聲音。

另外，他指本周香港將有一隻全新的黃金基金上市，主要特色除了包括透過香港本地完善的黃金基礎設施，進行所有實金交易及黃金儲存，提供於銀行兌換實物黃金的選項，還計劃推出非上市類別，探索透過持牌數字資產交易平台分銷，連接傳統與數碼金融。

相關文章：人行支持上海黃金交易所參與香港黃金清算 助建國際黃金交易中心｜亞洲金融論壇

