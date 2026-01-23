Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蘋果硬體主管Ternus職權擴大 接任CEO可能性增

商業創科
更新時間：10:03 2026-01-23 HKT
發佈時間：10:03 2026-01-23 HKT

據彭博報道，蘋果公司（AAPL）將設計工作納入硬體主管John Ternus的職責範圍，鞏固了他將來接替庫克、出任行政總裁的可能性。

報道引述知情人士指，自2011年起領導蘋果公司，並在去年11月年滿65歲的庫克，在去年年底已任命Ternus負責管理公司的設計團隊，意味擴大其職責範圍，讓他接手了公司其中一大關鍵職能。

新職責具特殊意義

這些職責在蘋果公司具有特殊意義，因這個涵蓋對硬體和軟件設計管理的職位長期以來由資深領導者出任。自喬布斯時代以來，蘋果的成功始終與其產品的外觀和使用體驗密切相關。

知情人士透露，Ternus現在在內部被稱為庫克管理團隊中所有設計的「執行發起人」，意味他是設計人員和蘋果高層之間的橋樑。

不過報道亦指，即使Ternus獲擴權，也不代表庫克即將卸任。預計他退休時，或以董事長的身份留任。蘋果公司本月向股東表示，現任董事長Art Levinson將在公司2月股東大會後繼續擔任其職務，儘管他現在已經75歲，這是董事通常的退休年齡。這意味著董事長的過渡至少不會在2027年之前發生。

