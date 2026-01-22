潘功勝指今年降準降息還有一定空間 營造良好貨幣金融環境

中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝表示，今年人民銀行將繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，發揮增量政策和存量政策集成效應，並強調，今年降準降息還有一定空間。

將會靈活高效運用降準降息等多種貨幣政策工具

潘功勝接受《新華社》訪問時表示，總量政策方面，將會靈活高效運用降準降息等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。他續指，今年降準降息還有一定的空間，人民銀行還將做好利率政策執行和監督，促進社會綜合融資成本低位運行。

潘功勝還表示，要繼續維護好金融市場的平穩運作，做好預期管理，維持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。加強債券市場、外匯市場、貨幣市場、票據市場、黃金市場監督管理。建立在特定情境下向非銀機構提供流動性的機制性安排。繼續以好支持資本市場的兩項貨幣政策工具，支持資本市場穩定發展。

引導金融機構加力支持擴大內需、科技創新

至於在支持內需、科技創新等方面，潘功勝說，人民銀行將會引導金融機構加力支持擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域，是做強國內大循環和推動高質量發展的戰略舉措，包括加大政策支持力度，細化政策舉措，不斷提升金融服務實體經濟高質量發展質效。

潘功勝還提出，將從優化貨幣政策目標體系、完善短中長期搭配、健全市場化利率形成、調控與傳導機制、完善結構性貨幣政策工具體系、完善人民幣匯率形成機制、提高政策溝通與政策透明度六方面推動建構科學穩健的貨幣政策體系。

