保誠3.75億美元增持大馬傳統人壽業務 持股將增至70%

商業創科
更新時間：18:33 2026-01-22 HKT
發佈時間：18:33 2026-01-22 HKT

保誠（2378）宣佈，附屬Prudential Corporation Holdings（PCHL）已簽署協議，向Detik Ria Sdn. Bhd收購Sri Han Suria Sdn. Bhd.（SHS）額外19%的股權，代價約為15.2億馬幣，即約3.75億美元（約29.25億港元）。而SHS為Prudential Assurance Malaysia Berhad（PAMB）的控股公司。待交易完成後，保誠合共持有SHS的股權將增至70%。

PAMB為保誠於馬來西亞的傳統人壽保險業務。是次交易已獲得馬來西亞國家銀行批准，預期將於短期內完成交易。

信誠：彰顯對馬來西亞深切承諾

保誠執行總裁華康堯（Anil Wadhwani）表示，是次增持PAMB的股權，彰顯保誠對馬來西亞的深切承諾，並對當地前景的信心。

根據保誠集團截至2025年6月30日止六個月財務業績，是次交易應對保誠的每股盈利、傳統內含價值及每股股東權益產生增益作用。

