據報OpenAI奧特曼晤中東投資者 尋求至少500億美元融資

彭博引述知情人士報道，OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）最近在中東與頂級投資者會面，希望為一輪新的投資募集至少500億美元的資金。

報道指，奧特曼最近到訪中東，包括與阿布達比國家支持基金的人士會面。OpenAI計劃在這輪融資中籌集500億美元或更高金額，估值約為7,500億至8,300億美元。彭博報道又指，OpenAI最近又與亞馬遜洽談，希望籌集至少100億美元。

OpenAI近年已籌集數十億美元，以幫助支付晶片、數據中心和人才的巨額成本，用於開發新的人工智能系統，並推廣更廣泛的應用。該公司已承諾在未來幾年投入超過1.4萬億美元用於AI基礎設施。

除了OpenAI，Anthropic和馬斯克的xAI等多間頂級AI開發商，已轉向資金雄厚的中東投資者。OpenAI早前已從阿布達比科技投資公司MGX獲得融資。它還與G42合作，在阿拉伯聯合酋長國建立大型數據中心。

