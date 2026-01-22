Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

據報OpenAI奧特曼晤中東投資者 尋求至少500億美元融資

商業創科
更新時間：10:20 2026-01-22 HKT
發佈時間：10:20 2026-01-22 HKT

彭博引述知情人士報道，OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）最近在中東與頂級投資者會面，希望為一輪新的投資募集至少500億美元的資金。

報道指，奧特曼最近到訪中東，包括與阿布達比國家支持基金的人士會面。OpenAI計劃在這輪融資中籌集500億美元或更高金額，估值約為7,500億至8,300億美元。彭博報道又指，OpenAI最近又與亞馬遜洽談，希望籌集至少100億美元。

OpenAI近年已籌集數十億美元，以幫助支付晶片、數據中心和人才的巨額成本，用於開發新的人工智能系統，並推廣更廣泛的應用。該公司已承諾在未來幾年投入超過1.4萬億美元用於AI基礎設施。

除了OpenAI，Anthropic和馬斯克的xAI等多間頂級AI開發商，已轉向資金雄厚的中東投資者。OpenAI早前已從阿布達比科技投資公司MGX獲得融資。它還與G42合作，在阿拉伯聯合酋長國建立大型數據中心。

相關文章：馬斯克轟ChatGPT誘導自殺 Altman反擊自動駕駛更致命

 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
3小時前
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
01:51
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
13小時前
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
商業創科
16小時前
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
駐天津處主任鄭震生自爆受款待後被炒 政制局: 有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
駐天津處主任鄭震生自爆受款待後被炒 政制局: 有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
政情
11小時前
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
影視圈
11小時前
「最強小三」驚爆被百億男友「閂水喉」自揭因不安份守己需問銀行借錢：我係癲㗎
「最強小三」驚爆被百億男友「閂水喉」自揭因不安份守己需問銀行借錢：我係癲㗎
影視圈
11小時前
格陵蘭之爭｜特朗普：與北約達成協議框架 撤回歐洲關稅威脅
格陵蘭之爭｜特朗普：與北約達成協議框架 撤回歐洲關稅威脅
即時國際
1小時前
62歲阿伯獲上市公司即請 見工個半鐘收Offer 霸氣反問：「啲後生仔女去晒邊？」｜Juicy叮
62歲阿伯獲上市公司即請 見工個半鐘收Offer 霸氣反問：「啲後生仔女去晒邊？」｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
格陵蘭之爭｜特朗普多次將格陵蘭誤稱冰島 稱美國將永久參與格島礦產權益
即時國際
4小時前