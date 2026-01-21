Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長和確認有評估分拆電訊及零售業務上市 目前未作任何決定

商業創科
更新時間：20:06 2026-01-21 HKT
發佈時間：15:26 2026-01-21 HKT

長和（001）近期再傳分拆電訊及零售業務上市，該集團表示，不時接獲建議並探索及評估可供考慮的機會，包括涵蓋有關業務獨立上市，但未有就任何涉及電訊或零售資產的交易作出決定。

據外電報道，長和正考慮將其全球電訊業務從集團分拆後，最早於第三季在倫敦和香港雙重上市。

報道指，長和計劃將其歐洲、香港及東南亞的電訊業務分拆再上市，估值可能約200億美元，並以倫敦作為主要上市地點，香港作為第二上市地點。據報由高盛、花旗及德銀正與長和合作進行此次分拆上市。

其中一位消息人士稱，這部分電訊業務有望走快速通道納入英國富時100指數。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
3分鐘前
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
62歲阿伯獲上市公司即請 見工個半鐘收Offer 霸氣反問：「啲後生仔女去晒邊？」｜Juicy叮
62歲阿伯獲上市公司即請 見工個半鐘收Offer 霸氣反問：「啲後生仔女去晒邊？」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
01:36
上水虐兒｜4月大男嬰疑遭叉頸搖晃腦出血命危 哥哥同瘀傷留醫 兩外傭落網1被控
突發
5小時前
大家樂優惠攻略！店內1招激慳$40 茶市晚市都適用
大家樂優惠攻略！店內1招激慳$40 茶市晚市都適用
飲食
8小時前
鄧兆尊被問「最窮只得1億」都市傳聞 真實反應顯示身家深不見底 網傳靠收息賺17億
鄧兆尊被問「最窮只得1億」都市傳聞 真實反應顯示身家深不見底 網傳靠收息賺17億
影視圈
12小時前
涉違規聘外勞被制裁？ 北河（明河）燒臘飯店明哥解釋：與兩年前一舉動有關
涉違規聘外勞被制裁？ 北河（明河）燒臘飯店明哥解釋：與兩年前一舉動有關
社會
5小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
2026-01-20 12:25 HKT
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
投資理財
2026-01-20 06:00 HKT