長和確認有評估分拆電訊及零售業務上市 目前未作任何決定
更新時間：20:06 2026-01-21 HKT
發佈時間：15:26 2026-01-21 HKT
長和（001）近期再傳分拆電訊及零售業務上市，該集團表示，不時接獲建議並探索及評估可供考慮的機會，包括涵蓋有關業務獨立上市，但未有就任何涉及電訊或零售資產的交易作出決定。
據外電報道，長和正考慮將其全球電訊業務從集團分拆後，最早於第三季在倫敦和香港雙重上市。
報道指，長和計劃將其歐洲、香港及東南亞的電訊業務分拆再上市，估值可能約200億美元，並以倫敦作為主要上市地點，香港作為第二上市地點。據報由高盛、花旗及德銀正與長和合作進行此次分拆上市。
其中一位消息人士稱，這部分電訊業務有望走快速通道納入英國富時100指數。
