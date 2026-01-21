長和傳分拆全球電訊業務於倫敦香港雙重上市

據外電報道，長和（001）正考慮將其全球電訊業務從集團分拆後，最早於第三季在倫敦和香港雙重上市。

長和最新報61.35元，升0.82%。

報道指，長和計劃將其歐洲、香港及東南亞的電訊業務分拆再上市，估值可能約200億美元，並以倫敦作為主要上市地點，香港作為第二上市地點。據報由高盛、花旗及德銀正與長和合作進行此次分拆上市。

其中一位消息人士稱，這部分電訊業務有望走快速通道納入英國富時100指數。

長和發言人回應稱，不評論市場傳聞。