Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長和傳分拆全球電訊業務於倫敦香港雙重上市

商業創科
更新時間：15:26 2026-01-21 HKT
發佈時間：15:26 2026-01-21 HKT

據外電報道，長和（001）正考慮將其全球電訊業務從集團分拆後，最早於第三季在倫敦和香港雙重上市。

長和最新報61.35元，升0.82%。

報道指，長和計劃將其歐洲、香港及東南亞的電訊業務分拆再上市，估值可能約200億美元，並以倫敦作為主要上市地點，香港作為第二上市地點。據報由高盛、花旗及德銀正與長和合作進行此次分拆上市。

其中一位消息人士稱，這部分電訊業務有望走快速通道納入英國富時100指數。

長和發言人回應稱，不評論市場傳聞。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
南丫海難│死因庭裁定39名罹難者「非法被殺」
00:46
南丫海難│死因庭裁定39名罹難者「非法被殺」
社會
7小時前
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
投資理財
2026-01-20 06:00 HKT
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
股市
18小時前
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
影視圈
20小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
2026-01-20 12:25 HKT
鄧兆尊被問「最窮只得1億」都市傳聞 真實反應顯示身家深不見底 網傳靠收息賺17億
鄧兆尊被問「最窮只得1億」都市傳聞 真實反應顯示身家深不見底 網傳靠收息賺17億
影視圈
7小時前
「最美混血港姐」驚揭患婦科病需終生服藥 脫髮偏頭痛纏身體會要愛護身體：生命太短暫了
「最美混血港姐」驚揭患婦科病需終生服藥 脫髮偏頭痛纏身體會要愛護身體：生命太短暫了
影視圈
6小時前
$250深圳食牛得「7成飽」 港男呻笨：又話深圳食飯平既？網民揭真相：只因北上唔識「呢樣嘢」｜Juicy叮
$250深圳食牛得「7成飽」 港男呻笨：又話深圳食飯平既？網民揭真相：只因北上唔識「呢樣嘢」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前