馬斯克與瑞安航空掀罵戰 詢問網民應否收購對方

馬斯克與瑞安航空（Ryanair）在網上罵戰延續至第二周，馬斯克在與該公司CEO奧利里（Michael O’Leary）發生衝突後，再次浮出收購該航空公司的想法，並在社交平台X上詢問網民應否收購瑞安航空。

Starlink影響成爭拗起因

該事件起因是奧利里表示，由於天線安裝在機艙頂部會增加重量和阻力，從而導致燃料成本上升，他不會考慮在機隊上安裝SpaceX的Starlink網絡。馬斯克隨後稱奧利里資訊不準確，並指瑞安航空不懂如何量測Starlink對燃油的影響，而奧利里則回擊馬斯克，對航空和阻力一竅不通，稱其為「白癡」。

要求解僱瑞安航空CEO

馬斯克於周一（19日）在自家社交平台X上發布民調，詢問是否應該收購瑞安航空，並「讓一個真名叫瑞安的人來掌管這家公司」。當天稍早，他回應瑞安航空的貼文，詢問收購他們需要多少錢，並再次要求他們解僱奧利里。

瑞安航空的市值約為300億歐元，奧利里在數十年間將該公司打造成該地區最大的廉價航空公司，他是該公司前十大股東之一，該公司股票去年上漲逾68%。