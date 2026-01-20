長和據報洽售愛爾蘭移動營運商Three Ireland 股價曾升逾3%
發佈時間：15:51 2026-01-20 HKT
據英國《金融時報》引述消息報道，長和（001）正就將其愛爾蘭移動營運商Three Ireland出售予Liberty Global進行談判，並已進入後期階段。該股午後曾升逾3%，高見62.15元；其後回落，最新報60.95元，升逾1%。
估值或達15億歐元
根據New Street Research估計，Three Ireland估值可能高達15億歐元。
報道提到，此次出售正值長和探索將其電訊資產上市之際，當中包括意大利營運商WindTre及英國營運商VodafoneThree的49%股份。據報倫敦是上市首選地點，但亦有可能選擇香港上市，或放棄上市計畫。
此外，集團亦正在考慮出售其在瑞典和丹麥的業務，但預計任何出售都不會影響IPO流程。
