OpenAI年收入突破200億美元 按年增逾兩倍 今年擬推首款硬件裝置

商業創科
更新時間：10:56 2026-01-20 HKT
發佈時間：10:56 2026-01-20 HKT

據外媒引述OpenAI財務總監Sarah Friar一篇部落格文章指出，公司於2025年的年化收入已突破200億美元（約1,560億港元），較2024年的60億美元大幅增長逾2.3倍，且收入增長與運算能力的擴張密切同步。

活躍用戶人數持續創新高

Sarah Friar在文中指出，OpenAI的運算容量已從2024年的0.6吉瓦提升至2025年的1.9吉瓦。她補充，公司每周及每日活躍用戶人數亦持續刷新歷史新高。

報道又指，Sarah Friar指OpenAI的平台涵蓋文字、圖像、語音、程式碼及應用程式介面（API），下一階段將聚焦於「AI代理」（agents）與工作流程自動化，這些系統能持續運作、長期保留上下文，並跨工具執行操作。她強調，2026年公司將優先推動「實際應用落地」，特別是在醫療、科學及企業領域。

OpenAI上周宣布，將開始向部份美國用戶在ChatGPT中展示廣告，以加速從這款AI聊天機器人獲取收入，並用以支付開發此項技術所帶來的高昂成本。

未承諾設備今年正式上市

另一方面，OpenAI政策主管Chris Lehane表示，公司正按計畫於2026年下半年推出首款硬件裝置。Lehane日前在達沃斯論壇上發表了上述言論，將這款設備列為OpenAI在2026年最值得期待的重點之一，並指將在今年晚些時候分享更多消息，但未有承諾該設備會在2026年正式上市。

