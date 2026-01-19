Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OneDegree去年首錄盈利 寵物保險收入增三成 目前5年總收入翻倍

商業創科
更新時間：16:34 2026-01-19 HKT
發佈時間：16:34 2026-01-19 HKT

虛擬保險公司OneDegree公布，2025年首次錄得全年盈利，為本港虛擬金融機構中最快轉虧為盈的機構，全年收入達3.3億元，按年增近4成。OneDegree副行政總裁周美華表示，該公司始終堅持布局藍海市場，將繼續積極科技化流程，目標5年內把總收入翻倍。

客戶人數較開業初期增長19倍

周美華透露，公司2025年已實現超過7位數盈利，即破百萬元，相比之下2024年仍處於約4000萬元的虧損狀態；另外2025年公司客戶人數較2020年開業時增長19倍，累計保單數達24萬張，總續保率高達9成。

周美華又指，寵物保險是公司的標誌性產品，佔總保單量約78%至85%，其中25%客戶持有多於一張保單，年內續保率91%，而寵物保險收入按年增加28%。她續指，數字資產保險業務成立3年來，收入激增7倍，去年積極拓展中東市場以來，當地業務增長按年升1.5倍，而香港市場發展則穩健，目前市佔率達7成。

12月火險保費收益增八成

火險方面，周美華透露，大埔宏福苑大火後，提高公眾投保意識，推動需求上升，火險在去年12月保費收益按年增長80%。她又指，火險業務是公司繼寵物保險後第二大個人保險收入，2025年按年增長近3成，續保率達90%，與2021年首推相比，收入增長逾6倍。家居保險方面，周美華表示，2025年全年家居保險收入按年增長近4成，逾6成客戶選擇至少一項附加保障。

員工人數維持100人以下：AI不取代人力

OneDegree亦表示，成立來5年間收入大增38倍，員工人數則維持於100人以下，科技相關員工佔比25%。周美華指出，人工智能（AI）並非替代人力，亦無裁員計劃，將針對客戶服務及科技數據領域適度增加人數，優化服務。她又指，目前超過90%客戶提交文件可透過系統檢閱，2025年每名員工為公司帶來業務收入按年增42%。

拓展寵物百貨及寵物商圈合作

另外，非保險業務方面，周美華透露，正積極拓展「寵物百貨」業務及寵物商圈合作業務，開業8個月來營業額已佔策略夥伴開發業務近3成，並指2025年仍處於MVP（最小可行產品）測試階段，未額外投入廣告費用與團隊建設，主要通過資源對接與客戶需求挖掘逐步推進。

