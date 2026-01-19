滙豐稱港股續樂觀 料大量「北水」南下 重申美國今年不減息

滙豐環球研究預計，今年中國GDP增長從5%放緩至4.6%，而香港GDP增長從3.2%降至2.4%。該行對今年港股繼續樂觀，預計仍有大量「北水」南下，AI熱潮將是中港、以至全亞洲市場的投資主題。另一方面，該行估計美國今年不減息，反而對港股有利，特別是鞏固銀行盈利。

內地投資者越來越願意入市

滙豐證券策略亞太區主管林傳英（Herald van der Linde）表示，繼續看好今年中港股市，主由於內地居民儲蓄率十分高，即使實體經濟增長放緩，但境內投資者越來越願意投放資金到股市，「與其說是中國經濟增長故事，不如說是投資故事，只要市場維持正常信心，對中國股市仍非常有利」。

看好AI硬件及遊戲等行業

林傳英相信，今年北水仍會大量流入港股，預期中資科網股盈利增長強勁，而本港經濟亦正在復甦，包括地產行業回暖，零售業已較過去一年好轉，銀行盈利亦有望受惠美國減息步伐放緩。投資板塊方面，他看好今年中國AI硬件、遊戲、電力、奢侈品等行業，但對電商板塊仍然審慎。

預期美國今年不減息

息口方面，滙豐環球研究亞洲首席經濟師兼亞太區聯席主管范力民（Frederic Neumann）重申，該行預期美國今年不減息，認為該國經濟增長正在提速，而且減稅效應帶動、AI硬件發展蓬勃、股市估值高昂、按揭利率有所下降等因素，均不支持大幅減息。

中國今年有空間減息

對於中國經濟前景，范力民預期，今年中國經濟增長放緩，消貴開支及投資規模仍要更長時間才能見到增長，同時因應中國通脹率仍非常低，相信今年有空間減息。

滙豐亞洲外匯分析主管周淑芬則指出，今年看好人民幣繼續升值，除了由於內需疲弱、貿易順差龐大等因素支持匯率走強外，亦因為全球正在去美元化，人民幣亦成資金泊岸之一。

