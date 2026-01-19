美光警告記憶體短缺加劇 傳小米及OPPO等被逼削減出貨

據彭博報道，英偉達（Nvidia）主要供應商美光科技發出警告，指記憶體晶片的短缺情況在過去一季持續加劇，且因AI基礎設施對高階半導體的需求激增，這場供應危機將持續至2026年以後。受此影響，傳中國手機巨頭如小米、OPPO已被迫因成本飆升而削減出貨目標。

手機和PC等面臨巨大缺口

美光執行副總裁Manish Bhatia受訪時表示，目前所見的短缺是前所未有的。他指出，用於製造AI加速器所需的高頻寬記憶體（HBM）正消耗全行業絕大部分產能，導致手機和PC等傳統領域面臨巨大缺口。目前，個人電腦和手機製造商已開始排隊，試圖鎖定2026年後的記憶體晶片供應。

OPPO大削兩成預期出貨量

據內媒《界面新聞》早前報道，受記憶體成本上漲影響，中國主要手機廠商包括小米、OPPO及傳音控股等，均下調2026年出貨目標，其中OPPO削減逾20%預期出貨量。

市場研究機構Counterpoint Research預測，受晶片短缺推高成本及擠壓生產影響，今年全球智能手機出貨量可能下跌2.1%。戴爾（Dell）等電腦大廠亦警告，很可能受到此波短缺影響。

AI相關產能供不應求

為了優先向英偉達等戰略級企業客戶供貨，美光去年12月宣布，將終止其知名的消費級記憶體品牌「Crucial」的業務。目前，全球記憶體三巨頭（美光、SK海力士、三星電子）的AI相關產能已供不應求。SK海力士表示其2026年的晶片產能已全部售罄，美光亦稱今年的AI記憶體半導體已完全預訂。

美光18億美元買台灣廠房

美光周六宣布，將以18億美元收購台灣一處現有工廠所在的廠址，預計於2027年下半年開始生產DRAM晶圓。Bhatia表示，亞洲基地將繼續負責技術過渡，而新增的晶圓產能將幾乎全部集中在美國本土。