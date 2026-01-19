Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Tesla稱AI5晶片設計基本完成 馬斯克宣佈已啟動AI6開發 重啟Dojo 3項目

商業創科
更新時間：10:49 2026-01-19 HKT
發佈時間：10:49 2026-01-19 HKT

Tesla（TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）於社交平台X發文透露，公司用於全自動駕駛（FSD）系統的AI5晶片設計基本完成，已進入下一代AI6晶片的早期開發階段。他更預告，Tesla計劃將未來晶片迭代的設計周期壓縮至9個月。

「Dojo 3」為整合多晶片架構

馬斯克表示，隨着AI5設計接近尾聲，Tesla將重啟「Dojo 3」項目，AI5及AI6晶片將採用「多晶片整合」設計，即把多個晶片置於單一主板上。這種設計能大幅降低超級計算機集群的網絡複雜性與整體成本，而這套整合方案正是他所指的「Dojo 3」。

去年市場曾傳出Tesla解散Dojo超級計算機團隊的消息，其後馬斯克澄清，指公司無需同時開發兩種截然不同的AI晶片。

值得留意的是，馬斯克去年11月首次披露AI晶片進展後，Tesla股價一度急升近7%，而公司旗下自動駕駛系統及機械人產品，均依賴自主研發的AI晶片提供支持。該股上周五收報437.5美元，微跌0.24%。

