盈立證券主打GEM上市助客戶逐步轉主板 去年已有約3至5個項目管線

商業創科
更新時間：09:36 2026-01-19 HKT
發佈時間：09:36 2026-01-19 HKT

周大福控股旗下互聯網券商盈立證券（uSMART）去年取得保薦牌照，該公司董事總經理黃鍵文表示，今年將會專注於GEM板上市業務，主力協助客戶先在GEM掛牌，當逐步符合主板上市要求後，再幫助轉為主板上市，去年已有約3至5個管線（pipeline）冀按此方向達成主板上市，而主板上市方面則想協助客戶被納入滬深港通。

他指出，現時為投後退出的時代，而非以前投資一級市場的火熱時代。過去5至10年，很多獲私募股權投資、風投注資的內地或本地公司步入上市階段，這些公司的上市地選擇無非只有A股、港股和美股。公司已看到港股和美股首次公開招股（IPO）的機遇，有很多潛在發行人，而公司的主戰場為高增長、民營企業擬來港或美國開拓市場。

雖然GEM板近年已改革，但仍未有顯著的起色。根據聯交所的網站顯示，截至去年底止，處理中的主板上市申請316宗，GEM則有4宗。被問及GEM板的吸引力，他表示「一定是轉板」，而轉板需時不用很久，1至2年便能夠準備好，核心問題是能否滿足主板的上市要求。不過，每個老闆的想法都是不同，部份客戶只需要上市公司的地位，因為此已有助其經營業務，未必需要轉板。

冀助主板客戶納滬深港通

至於主板上市方面，他表示公司想協助客戶被納入滬深港通，入通亦是公司的重點業務。公司會告訴客戶是否具備入通條件，包括市值、流動性、業績增長，以及內地投資者會否認可其商業模式等，而公司會提前幫客戶規劃好。他指出現時公司有一個客戶，為傳統新加坡公司想在港主板上市，而有意在港上市的東南亞公司都是想進入內地市場。

盈立證券每年參與港股IPO約5至10隻。他提及對於公司來說，希望作為客戶的長期合作夥伴，而非一次性的合作。這些客戶上市後，公司可以每年幫其籌備再融資、境外併購、境外拓展業務等交易，因為公司在新加坡、美國等地都有據點，可以幫他們拓展市場。

