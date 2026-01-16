Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地手機公司傳下調全年訂單預期 小米據報減20% 業界：下一步加價

更新時間：19:12 2026-01-16 HKT
發佈時間：19:12 2026-01-16 HKT

內媒《界面新聞》引述消息報道，中國多家手機廠商受上游供應鏈記憶體加價影響，近日下調全年訂單數量預期，小米（1810）、OPPO下調超過20%，vivo下調近15%，傳音下調至7000萬部以下，下調機型主要側重於中低端和海外產品。多家手機公司有回應報道。

手機商慣多報訂單 供應商未見下調現象

界面新聞引述知情人士指，手機廠商為了向上游原廠取得資源，往往會採取多報策略，實際上三星、海力士等儲存供應商，並未接收到手機廠商下調預期出貨量的說法。

受上游記憶體加價影響

但有儲存原廠員工確認消息，指出手機廠商對其匯報的量與去年實際達成相若，只是略微少一點，「例如傳音報的出貨預期仍超過超一億台，20%的下調在我們看來是比較誇張的說法，我們不會按照這個量來備貨，我們判斷（實際數據）會減少10%左右。」

報道指，該員工表示，目前AI推動的需求非常大，就算將全部產能供應予服務器客戶，也無法滿足需求，而因為供應短缺，手機廠商下一階段面臨加價的局面已無可避免。

華為聯想傳逆市加市佔率

不過報道指，並非所有手機廠商都選擇下調預期，目前蘋果、三星等龍頭廠商並未受到記憶體價格上漲的直接影響，而華為、聯想（992）、榮耀等廠商，則在本輪記憶體加價潮中嘗試謀求更多份額。
 

