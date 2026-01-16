傳萬科承諾償還四成本金 違約風險暫緩 美債價狂飆 人民幣債一度漲停

據彭博報道，瀕臨違約邊緣萬科大幅修訂債務展期方案，提議就部分即將到期的債券預先償還高達40%的本金。此舉遠超市場預期，認為有潛力緩解其違約風險。消息刺激其美元及人民幣債券價格周五全線暴漲，多隻人民幣債更因漲幅過大而觸發盤中臨時停牌。

報道指，萬科就兩筆上月已到期並尋求延期支付的債券提出修訂方案，承諾償還40%的本金。此外，針對另一筆將於1月22日面臨投資者行使回售權（Put Option）的債券，萬科亦提出類似的現金償付建議。現金支付將優先於延期方案中的其他選項，但這些選項仍需獲得債券持有人批准才能進行。

消息刺激萬科美元債周五早段急升4美仙，延續昨日升勢。但目前兩隻債券的交易價格仍處於約25美仙的深度財困水平。另外，多隻人民幣債券因價格飆升而在周五早市暫停交易。

5-10%已足夠 新方案遠超市場預期

深圳信貸評級初創公司RatingDog創始人姚煜表示，萬科的新方案遠超市場預期。為了獲得投資者批准，其實即使只付5%至10%的首期本金也已經足夠。