周大福創建收購華東3工業物業 物流版圖擴至長三角地區

周大福創建（659）宣布已簽署買賣協議，向TPG Angelo Gordon旗下基金收購三項位於華東的工業物流物業的100%權益。該三項工業物流物業的可出租總面積約172萬平方英呎，地處長三角核心經濟樞紐，被視為具策略性優勢。集團預期，交易完成後可為集團貢獻穩定現金流，支持長遠發展。

物流資產增至12項 可出租面積超1450萬呎

集團目前在香港、成都、武漢、蘇州及東莞共持有九項物流資產，是次收購完成後，周大福創建於中國內地及香港持有的物流資產將由9項增至12項，總可出租面積由約1,279萬平方英呎擴大至約1,451萬平方英呎。集團表示，此舉擴充了資產規模，更強化集團在長三角核心區域的戰略佈局，完善其內地物流網絡。

集團表示，新購物業均配備可持續發展設施，並全部取得LEED金級認證，符合行業領先標準，此舉亦體現集團在ESG方面的投資承諾。

周大福創建聯席行政總裁鄭志明表示，是次收購符合集團的投資策略，因公司一直物色具備穩健現金流及理想回報的優質物流資產，以提升資產組合質素並發揮協同效益。集團是次拓展長三角地區，是繼去年九月進軍大灣區後又一舉措，進一步鞏固公司於內地核心經濟區的資產佈局。