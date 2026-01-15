Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI與晶片初創Cerebras簽AI算力合作 傳涉逾100億美元

商業創科
更新時間：11:37 2026-01-15 HKT
發佈時間：11:37 2026-01-15 HKT

OpenAI與Cerebras Systems簽署合作協議，OpenAI將使用Cerebras作為算力供應商，獲取相當於750兆瓦的計算能力。據聯合聲明，相關基礎設施將分多個階段建設，直到2028年，並由Cerebras負責託管。雖然具體條款未披露，但彭博引述知情人士報道，這宗交易的規模超過100億美元。

OpenAI聯合創始人兼總裁Greg Brockman表示，這項合作將使ChatGPT不僅成為功能最強大，而且也是世界上最快的AI平台，這種速度將有助於「解鎖下一代使用案例，並為AI帶來下一個十億用戶」。

Cerebras為半導體初創公司，在使用超大型晶片處理訊息上採用獨特方法。報道指，在早前以Cerebras產品運行OpenAI GPT-OSS-120B模型的案例中，其運行速度比傳統硬件快15倍。該公司正尋求其技術獲廣泛採用，以挑戰市場領導者英偉達。據聲明，Cerebras和OpenAI自2017年以來一直在探索合作的想法。


 

