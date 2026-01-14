宏福苑大火｜保聯料1月累計向災戶賠償逾3億元 未見保費特別調高

大埔宏福苑火災發生至今一個多月，香港保險業聯會主席徐志堅表示，截至去年12月19日，業界已向受災住戶賠償逾2.57億元，估計到1月份有關數字已超過3億元，主要涉及家居保險、醫療保險及壽險的賠償。

大廈20億火險保額未定方案 或付於重建

有關宏福苑的20億元大廈火險保額，以及3億元建築全險保額的賠償，保聯行政總監劉佩玲稱，這方面的賠償需有待政府最終方案出台才有決定，故保險公司賠款多少及如何賠償將視乎到底是原址重建、拆卸覓址重建，抑或是政府收回業權。若政府收回業權，保險公司可能將賠款直接付予政府用於重建；如不重建，或許透過業主立案法團將賠款發回居民。

保聯一般保險總會主席張健強指，此刻未見保險公司因宏福苑火災將相關險種保費特別調高，但審核程序可能會詢問多些問題，如大廈維修是聘用什麼維修工程公司，相信審核過程會較複雜。

粵車南下相關保單約700張 未見索償

另外，「粵車南下」於去年11月中落實，並於12月下旬正式入境香港市區。張健強指，至今保險業界共發出約700張該類車險保單，現有6間保險公司提供「粵車南下」車保服務，暫未有索償個案。此外，他指因應首批持牌網約車平台預計在今年第四季投入營運，保險業界冀向網約車平台收集相關數據，以便精準核保，保聯下周將與4家網約車平台公司會面，估計第2季可就有關車險產品進行設計和定價工作。

研究優化自願醫保 控制保費升幅

醫療通脹令醫療保險保費急升成關注，劉佩玲稱，保聯已成立專責小組作出研究，並已委託理工大學進行研究調查，預計今季公布調查結果；同時會檢視現有醫保產品是否存在缺陷，以及濫用、浪費情況，冀在自願醫保的框架下有所優化，以控制保費升幅。

宏利及安盛後 再有3險企計劃遷冊來港

繼宏利後，身兼安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁的保聯副主席尹玄慧預計，安盛將於本月尾可完成遷冊回港，另有約3家保險公司亦計劃遷冊。