Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜保聯料1月累計向災戶賠償逾3億元 未見保費特別調高

商業創科
更新時間：20:00 2026-01-14 HKT
發佈時間：20:00 2026-01-14 HKT

大埔宏福苑火災發生至今一個多月，香港保險業聯會主席徐志堅表示，截至去年12月19日，業界已向受災住戶賠償逾2.57億元，估計到1月份有關數字已超過3億元，主要涉及家居保險、醫療保險及壽險的賠償。

大廈20億火險保額未定方案 或付於重建

有關宏福苑的20億元大廈火險保額，以及3億元建築全險保額的賠償，保聯行政總監劉佩玲稱，這方面的賠償需有待政府最終方案出台才有決定，故保險公司賠款多少及如何賠償將視乎到底是原址重建、拆卸覓址重建，抑或是政府收回業權。若政府收回業權，保險公司可能將賠款直接付予政府用於重建；如不重建，或許透過業主立案法團將賠款發回居民。

保聯一般保險總會主席張健強指，此刻未見保險公司因宏福苑火災將相關險種保費特別調高，但審核程序可能會詢問多些問題，如大廈維修是聘用什麼維修工程公司，相信審核過程會較複雜。

粵車南下相關保單約700張 未見索償

另外，「粵車南下」於去年11月中落實，並於12月下旬正式入境香港市區。張健強指，至今保險業界共發出約700張該類車險保單，現有6間保險公司提供「粵車南下」車保服務，暫未有索償個案。此外，他指因應首批持牌網約車平台預計在今年第四季投入營運，保險業界冀向網約車平台收集相關數據，以便精準核保，保聯下周將與4家網約車平台公司會面，估計第2季可就有關車險產品進行設計和定價工作。

研究優化自願醫保 控制保費升幅

醫療通脹令醫療保險保費急升成關注，劉佩玲稱，保聯已成立專責小組作出研究，並已委託理工大學進行研究調查，預計今季公布調查結果；同時會檢視現有醫保產品是否存在缺陷，以及濫用、浪費情況，冀在自願醫保的框架下有所優化，以控制保費升幅。

宏利及安盛後 再有3險企計劃遷冊來港

繼宏利後，身兼安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁的保聯副主席尹玄慧預計，安盛將於本月尾可完成遷冊回港，另有約3家保險公司亦計劃遷冊。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
影視圈
4小時前
荃灣地盤風煤樽墮地1死2傷 29歲紥鐵男工重創亡 三日兩宗奪命吊運事故
00:39
荃灣地盤風煤樽墮地1死2傷 29歲紥鐵男工重創亡 三日兩宗奪命吊運事故
突發
4小時前
泰國在建高鐵︱起重機墮下擊中火車 逃鬼門關乘客憶恐怖經歷 至少釀28死64傷︱多圖
01:23
泰國在建高鐵︱起重機墮下擊中火車 逃鬼門關乘客憶恐怖經歷 至少釀28死64傷︱多圖
即時國際
6小時前
酒樓點心放題$88/位！任食片皮鴨/蝦餃/燒賣 入座送瑤柱灌湯餃 情人節/新年均適用
酒樓點心放題$88/位！任食片皮鴨/蝦餃/燒賣 入座送瑤柱灌湯餃 情人節/新年均適用
飲食
9小時前
「港式世紀發明」被封最垃圾傢俬？港女「閃腰」含淚警世爆共鳴：睇落好用，用過想喊｜Juicy叮
「港式世紀發明」被封最垃圾傢俬？港女「閃腰」含淚警世爆共鳴：睇落好用，用過想喊｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
5小時前
星島申訴王｜食店慳人手引入AI炒菜機 1小時出200道餸 中廚實試炒牛河：味道合格但冇咗靈魂
04:42
星島申訴王｜AI炒菜神器取代大廚 觀塘食店慳人手引入AI炒菜機 1小時炒出200道餸
申訴熱話
14小時前
被告萬日林當晚行凶後街頭被捕，官斥他將死者斬至幾乎身首分離，手法極為凶殘，依例判處終身監禁。
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
社會
9小時前
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-13 16:42 HKT
陳志雲返TVB門外遭千夫所指？撰長文親解打卡原因 爆曾欲離開商台：遞過辭職信
陳志雲返TVB門外遭千夫所指？撰長文親解打卡原因 爆曾欲離開商台：遞過辭職信
影視圈
5小時前