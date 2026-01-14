David Webb與「一股一票」：港股散戶曾經擁有的守門員｜梁偉聰

前港交所（388）董事 David Webb 離世。對筆者而言，David Webb 最重要的身份，始終是被市場稱為「股壇長毛」的那個人——不是因為他的投資策略，而是因為他如何看待一家企業是否具備良好的公司管治，以及制度應如何保障小股東的基本權益。

早在與隆成金融（1225）爆發爭議、並最終牽動「謎網風暴」之前，David Webb 已是市場上備受關注的股評人與管治倡議者。他於 2003 年獲選加入港交所董事會，並非偶然，而是源於他在 1998 至 2003 年間，持續推動多項公司管治改革，當中最具代表性的，正是他發起的「Project Poll」。

「Project Poll」的核心訴求，是反對沿用已久的「舉手表決」制度，並倡議全面落實「一股一票」。在當年的股東大會上，舉手表決實際上等同「一手一票」，即使散戶持有再多股份，只要出席人數不佔優勢，投票權亦形同虛設。David Webb 因而透過 Project Poll，公開點名仍採用舉手表決的上市公司，並以市場輿論直接向港交所與監管機構施壓。

這場運動最終促使港交所在 2003 年修訂《上市規則》，規定所有股東大會必須以投票方式表決，並在會後公布詳細點票結果，正式終結沿用多年的舉手表決制度。這項改革，奠定了 David Webb 作為「股壇長毛」、小股東權益守護者的地位。

若要理解這項制度改革的重要性，不能不提 2003 年電盈（008）私有化爭議。當時，電盈股價已由高位大幅回落，市場對公司前景與估值本已高度敏感，而在私有化表決前，股東名冊上突然出現大量持有一手股份的股東，且背景高度一致，引發市場對「種票」的質疑。

最終，上訴庭於 2009 年以 3 比 0 推翻原訟庭批准私有化的裁決，認為整個安排在程序與實質上均未能充分保障小股東利益。時任上訴庭副庭長羅傑志更形容，作為一家公用公司，股價由高位大幅下挫後再以低價私有化，情況「可悲」（pathetic），反映制度設計未能有效平衡大小股東權益。

可以想像，若當年股東大會仍沿用舉手表決，大股東只需在會場舉手，便足以壓倒所有反對聲音，票數既不按股數計算，亦欠缺透明度，小股東在股價已大幅下挫的情況下，幾乎沒有實質談判能力。Project Poll 的出現，正是為堵塞這個制度漏洞。

David Webb 在離任港交所董事後，市場上已較少見到願意以散戶利益為核心，並能在制度內直接發聲的個人代表。具備專業知識、又願意長期高調監察市場、逐一拆解公司管治問題的投資者，本已不多；能像 Webb 一樣，持續投入時間與心力，為制度「看門」，更是極為罕見。

在懷念這位「股壇長毛」之際，也值得反思一個更現實的問題：今天的港股市場，是否仍有人願意、亦有能力，站在散戶角度，為制度發聲？唯有在制定政策與規則時，同時納入散戶視角，監管體系才能維持平衡，市場的公信力方能延續。

David Webb的離去，並非只是一位市場評論者的告別，而是提醒我們——港股曾經擁有過一位願意為散戶守門的人。

梁偉聰

企業傳訊及財經公關顧問

