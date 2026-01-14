Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

滬深北交易所上調融資保證金比例至100% 下周一起施行

商業創科
更新時間：13:49 2026-01-14 HKT
發佈時間：13:49 2026-01-14 HKT

據內媒報道，滬深北交易所發布通知調整融資保證金比例，將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例從80%提高至100%；新安排自下周一（19日）起施行。

報道指出，滬深北交易所於2023年8月將融資保證金比例從100%降至80%，融資規模和交易額穩定上升。近期融資交易明顯活躍，市場流動性相對充裕，根據法定的逆週期調節安排，適度提高融資保證金比例回歸100%，有助於適當降低槓桿水平，實際保護投資者合法權益，促進市場長期穩定健康發展。

此次調整僅限於新開融資合約，調整實施前已存續的融資合約及其展期仍依調整前的相關規定執行。

