「末日博士」魯賓尼押注AI 開啟美國例外論新時代 地緣政治影響僅次要

過往因準確預測2008年金融危機而聲名大噪、有「末日博士」之稱的魯賓尼（Nouriel Roubini）最近也非常看好市場，押注人工智能（AI）將開啟美國例外論的新時代，並有望在本世紀末將經濟增長率提升至4%。

揚言「科技勝過關稅」

據彭博報道，魯賓尼認為生產力的提升速度已經加快，AI帶來的收益將以四比一的比例抵銷關稅、財政風險和地緣政治衝擊帶來的綜合拖累。他直言，「技術是首要的，其他一切，包括地緣政治，都是次要的」。

魯比尼表示，科技應該能推動4%潛在增長率的一半左右，從「經驗角度來看」，特朗普政府所有破壞性政策，包括移民限制到攻擊央行獨立性，最大影響將是50個基點的拖累。他又指「科技勝過關稅」。

委內瑞拉對市場影響近零

儘管俄烏戰爭和中美緊張局勢持續，魯比尼卻淡化了它們對市場的影響。他表示，在過去幾十年，除少數例外情況外，地緣政治風險基本上被市場忽視。他舉例指，2025年中期以色列和伊朗發生衝突期間，油價曾短暫波動，但金融市場很快就忽略了這一影響，全球經濟對外部衝擊的抵禦能力似乎遠超投資者預期。他又補充，委內瑞拉情況也大致相同，「對宏觀經濟和市場的影響幾乎為零」。

中美AI競賽不是零和博弈

AI發展方面，魯比尼指「這是一場中美之間的競賽，但這不是零和博弈，美國會發展良好，中國也會發展良好，但估計美國目前的潛在增長率僅為1.8%，到本世紀末可能高達4%」。

最差也只需5年實現AGI

雖然行業估值都顯示出泡沫跡象，但魯比尼認為通用人工智能（AGI）系統所取得的成就，將足以證明其溢價的合理性。他預計，成功研發出AGI的公司在短期內規模將擴大5倍之多。

他提到，「如果你和這些公司談談，他們都會認為，我們距離AGI的實現，最壞的情況可能還需要5年，最好的情況也可能只需要3年」；又指「有了這種潛力，美國例外論必須變得更加強大」。但他承認，所謂的「七大巨頭」並非每家公司都能做到這一點，「也許有三、四家會做到」。