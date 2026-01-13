Google與蘋果合作 Gemini模型助打造Apple Intelligence

谷歌（Google）與蘋果（Apple）發佈聯合聲明，宣佈雙方已達成為期多年的合作協議，未來新一代Apple基礎模型將基於Google的Gemini模型與雲端技術打造。聲明透露，這些模型將助力推動未來Apple Intelligence功能，包括今年即將推出的更具個人化的Siri。

Google市值突破4萬億美元

受消息利好，谷歌母公司Alphabet（GOOG）股價一度上漲1.6%，高見334.44美元，市值正式突破4萬億美元，成為全球第四間躋身「4萬億俱樂部」的企業，收市報332.73美元，市值續企於4萬億美元之上；蘋果同日最高升0.74%至261.3美元，收市報260.25美元。

蘋果表示，經過詳細評估，認為谷歌的AI技術能為其基礎模型提供最強大的底層支撐，並對此合作將為用戶開啟創新體驗滿懷期待。同時，蘋果稱，Apple Intelligence將持續在蘋果裝置及私有雲端運算環境中運行，同時維持蘋果在行業領先的隱私保護標準。