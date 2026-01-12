萬科據報未能寬限期內償債 顧問公司籲債權人正式申報違約

據彭博引述消息報道，債務顧問公司PJT Partners已接觸萬科的美元債券持有人，指出萬科去年12月未能於原定寬限期內償付一筆境內債務，已構成「交叉違約」事件，建議債權人考慮正式申報萬科違約。

報道指，PJT計劃於周二下午與部分債券持有人舉行電話會議。市場分析，這類舉動通常是組建「臨時債權人委員會」的前奏，以便在隨後的重組談判中代表持有人利益。另一家顧問公司Houlihan Lokey亦曾聯繫萬科的美元債券持有人，尋求為其提供顧問服務。

尚無債權人提違約申報

擔任萬科債務顧問的PJT Partners向債券持有人表示，萬科一筆境內債券的原始寬限期已於去年12月屆滿，此舉事實上已觸發「違約事件」。截至目前，尚無任何債權人對萬科任何債券提出違約申報，且此次聯繫也未顯示即將出現違約。對於有關消息，PJT拒絕置評，萬科方面亦未有即時回應。

最壞情況下 資金回收率或低至0.9%

萬科目前有兩筆合共13億美元的未償還美元債券。根據債券發行文件的「交叉加速」（Cross-acceleration）條款，若萬科未能按時或在「原本適用的寬限期內」償還超過5,000萬美元的其他債務，只要集齊持有未償還金額至少25%的債權人同意，即可要求萬科立即全額償還所有票據。

巴克萊（Barclays）發表的報告估計，在最壞情況下，債權人的資金回收率（Recovery Rate）可能低至0.9%。