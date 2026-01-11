美參議員籲蘋果和谷歌下架X和Grok 否則「審核機制淪笑柄」

繼印尼宣布暫時封禁馬斯克旗下xAI聊天機器人Grok後，美國3名民主黨參議員亦呼籲蘋果（Apple）和谷歌（Google）從其應用商店中下架X和Grok應用，至少直到馬斯克禁止用戶利用這些平台創建和傳播未經同意的露骨圖像，以及描繪兒童性虐待的內容。

據CNBC報道指出，在一封致蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）和谷歌行政總裁Sundar Pichai的公開信中，美國參議員Ron Wyden、Ed Markey和Ben Ray Luján表示，蘋果和谷歌應「立即從應用商店中移除X和Grok應用，直到馬斯克解決這些令人不安且可能違法的活動」。

廣泛傳播「深偽」露骨性內容

信中指出，「如果對X的惡劣行為視而不見，將使你們的審核機制淪為笑柄」，並補充指「如果不採取行動，將削弱你們在公眾和法庭上的主張，即你們的應用商店比讓用戶直接下載應用到手機上能提供更安全的用戶體驗」。

報道又指，Grok和X一直允許用戶輕鬆產生並廣泛傳播「深度偽造」（Deepfake）的露骨性相關內容，其中包括從未授權將其肖像用於此類用途的人。此外，Grok也被用於產生基於種族或族裔而貶低他人的圖像。

