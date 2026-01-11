xAI每日燒錢近2.2億 冀最終開發人形機械人Optimus自主AI系統
更新時間：09:32 2026-01-11 HKT
發佈時間：09:32 2026-01-11 HKT
發佈時間：09:32 2026-01-11 HKT
據彭博引述內部文件報道，馬斯克旗下AI初創公司前9個月現金支出高達78億美元（約608億港元），日均消耗約2800萬美元（約2.18億港元）。儘管第3季營業收入翻倍，但淨虧損擴大至14.6億美元。面對巨額投入，管理層透露了終極戰略：打造名為「Macrohard」的軟件生態，最終為Tesla人形機械人Optimus打造「大腦」，開發其自主人工智能系統。
第3季淨虧損增至近114億
財務文件顯示，xAI在2025年第3季度淨虧損14.6億美元（約113.88億港元），較第一季的10億美元大幅增加。儘管該季度收入按月幾乎翻倍至1.07億美元，但公司仍處於大規模投資階段，用於建設數據中心、招募人才和開發軟件。
最近xAI高管透露，核心重點是快速構建AI代理和其他軟件，這些產品將最終整合到名為「Macrohard」的純AI軟件公司，為Tesla人形機械人Optimus提供動力支持。
最Hit
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
2026-01-10 09:00 HKT
霍宏聲為唐獻芳贏馬補數
20小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
2026-01-09 13:18 HKT