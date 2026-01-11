Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

xAI每日燒錢近2.2億 冀最終開發人形機械人Optimus自主AI系統

更新時間：09:32 2026-01-11 HKT
發佈時間：09:32 2026-01-11 HKT

據彭博引述內部文件報道，馬斯克旗下AI初創公司前9個月現金支出高達78億美元（約608億港元），日均消耗約2800萬美元（約2.18億港元）。儘管第3季營業收入翻倍，但淨虧損擴大至14.6億美元。面對巨額投入，管理層透露了終極戰略：打造名為「Macrohard」的軟件生態，最終為Tesla人形機械人Optimus打造「大腦」，開發其自主人工智能系統。

第3季淨虧損增至近114億

財務文件顯示，xAI在2025年第3季度淨虧損14.6億美元（約113.88億港元），較第一季的10億美元大幅增加。儘管該季度收入按月幾乎翻倍至1.07億美元，但公司仍處於大規模投資階段，用於建設數據中心、招募人才和開發軟件。

最近xAI高管透露，核心重點是快速構建AI代理和其他軟件，這些產品將最終整合到名為「Macrohard」的純AI軟件公司，為Tesla人形機械人Optimus提供動力支持。

↓即睇減息部署↓

