亞馬遜擬大幅升級Bee人工智能手環 AI後台運行 無需持續互動

據彭博報道，亞馬遜在收購人工智能硬件初創公司Bee數月後，正努力其可穿戴設備更加主動，並暗示將進行更大規模的升級。

報道指，Bee的設備可以佩戴在手腕上或夾在衣服上，它記錄並轉錄用戶活動，使用這些訊息來回顧對話並在配套應用中自動創建待辦事項列表。它沒有顯示器或內建鏡頭，設計理念是作為一款「環境AI」硬件，無需用戶持續互動即可融入後台運行。據該公司稱，這款小型設備的電池續航時間可長達一周，且無需頻繁充電。

報道又指，亞馬遜暗示Bee作為獨立品牌的日子可能已經不多了。當被問及產品是否會進行改造時，亞馬遜Alexa和Echo副總裁Daniel Rausch表示，現在它確實是亞馬遜的設備和服務，「我們為有Bee加入家族而感到自豪」。

去年7月宣佈收購

亞馬遜在穿戴式裝置領域發展歷程並不順利，該公司在2023年停產了Halo健康追踪腕帶，近三年來也沒有推出新的無線耳機。Halo設備一些功能被延續到Bee，如檢測說話者情緒。至於Bee是一家生產售價50美元的可穿戴人工智能助理的初創公司，去年7月宣佈獲亞馬遜收購。

