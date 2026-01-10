特朗普促美國油企投資委內瑞拉 埃克森美孚：該國目前「不可投資」

美國總統特朗普周五在白宮東會見近20位美國石油行業代表，敦促他們投資至少1000億美元重建委內瑞拉的計劃，不過埃克森美孚(Exxon Mobil)正言該國目前「不具投資性」。

據彭博報道，特朗普周五在白宮東廳會見近20位石油行業代表，並預測他們可以「今天或很快之後」達成協議。特朗普向這些行業領袖直言：「如果你們不想進入，只需告訴我，因為我有25個今天沒來的人願意取代你們的位置」。

一些公司代表表明，總統可能需要做更多的說服工作。雖然許多人讚揚特朗普並表示他們渴望在委內瑞拉的機會，但他們強調在能夠進行實質性投資之前還有艱難的工作要做。

稱委國現有法律及商業框架不可投資

埃克森美孚行政總裁伍茲(Darren Woods)表達了最強烈的保留意見，他表示：「如果我們看看今天委內瑞拉現有的法律和商業結構和框架，它是不可投資的」，他補充說其公司的資產之前已被當地政府充公過兩次。

伍茲又問：「從財務角度看，保護措施有多持久？回報會是甚麼樣？商業安排、法律框架是甚麼？所有這些都必須到位，才能做出決定，了解在未來幾十年內的回報會是甚麼。」不過伍茲表示，如果委內瑞拉政府發出邀請並提供適當的安全保證，埃克森準備「派遣一個團隊到當地」。

長期的特朗普捐贈者、Continental Resources的哈姆(Harold Hamm)亦迴避了關於他個人進入委內瑞拉投資計劃的問題，儘管他表示這個前景「作為一個勘探者讓我感到興奮」。哈姆說：「需要進行大量投資——我們都同意這一點，當然我們需要時間來實現」。他告訴記者：「他們將投入數千億美元進行石油鑽探，這對委內瑞拉有利，對美國也非常好。」

雪佛龍：正準備大幅提高當地產量

當被問及任何具體承諾時，能源部長賴特(Chris Wright)指雪佛龍公司(Chevron Corp.)——唯一仍在委內瑞拉的美國主要公司——是幫助恢復該國原油生產的「一個具體承諾」。雪佛龍副董事長尼爾森(Mark Nelson)表示，該公司準備大幅提高其在該國的產量，目前約為每天24萬桶，並可能在未來18至24個月內將產量提高約50%。

特朗普在會議上試圖爭取支持時表示，美國將為委內瑞拉的公司提供安全保障，但沒有提供細節。他還預測公司將迅速收回在新設備或更新設備上的投資。特朗普說：「我們是與國家打交道，所以我們有權達成這筆交易。而且你們有完全的安全，完全的保障，你們直接與我們打交道——我們不希望你們與委內瑞拉打交道。」

賴特在後來的採訪中表示，特朗普政府能為石油公司降低風險的最大事情是「改變委內瑞拉政府的行為」並「推動更好的商業條件」。

