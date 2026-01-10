積極探討北部都會區機遇 國際項目管理公司Arcadis冀助外資落戶

本港樓市壓力有所紓緩，建築行業回暖。國際項目管理公司Arcadis項目管理及商業諮詢主管（香港及澳門）梁志傑表示，現時樓市已跌至吸引水平，不少海外投資者來港吸納物業，特別以冷鏈工廈較熾熱，帶來項目管理的機會。另外，Arcadis目前積極探討北部都會區機遇，梁志傑稱，該集團曾服務不少國際投資者客戶，可協助外資落戶香港北都。

冷鏈工廈受捧成項目管理機遇

梁志傑指出，現時接到不少海外投資者委託，為本港投資進行盡職調查，探討是否處於市場低位，目前特別受關注地段是在鄰近葵青貨櫃碼頭的舊工廈，物色凍倉儲存及物流中心，「今日報價已經比4年前平咗30、40%，舊區使錢唔大、計到ROI（投資回報率），已經夠吸引佢哋去投資。」

回顧近年市場挑戰，他指出，私營市場受到的衝擊較顯著，行內投資大跌，該集團去年上半年在香港的項目管理「靜得好緊要」，及至下半年則見好轉，已出現一些項目開標，而由於寫字樓租金水平跌得較多，業主亦會選擇此時翻新物業，亦增加行業機遇。

不過他稱，即使去年內地企業紛紛來港投資，為項目管理招標，其預算卻仍較審慎，令該集團未必受惠有關收購熱潮，「我哋要保持聲譽，每個項目都有好幾個合規審查先出得街，唔會劈價去做。」

梁志傑指，私營市場受到的衝擊較顯著。 何健勇 攝

具138年歷史 於歐洲上市

Arcadis是老牌國際集團，於1888年成立，至今年已有138年歷史，並於歐洲上市，主要為建築工程提供解決方案，每年為逾4萬名客戶提供可持續發展設計、工程及諮詢服務，其業務遍布30多個市場。Arcadis於本港有份參與的專業服務包括機場擴建及三跑、M+文化博物館、啟德郵輪碼頭等；在本港亦曾為芝加哥大學香港校園、澳門M8商場、啟德零售館的商戶等提供項目管理。

該集團全球擁有超過3.6萬名專業人士員工，涵蓋可持續發展、數據分析、方案規劃、設計、成本管理、項目管理，以至施工管理等領域。去年首9個月Arcadis收入規模約37億歐羅（約337億港元）。

梁志傑又表示，在香港從事的項目管理，往往涉及企業提升ESG工程，而Arcadis會負責控制整個工程流程，當中很多時要管理預期。他解釋，該集團會在項目前期已就安全、噪音、污染等作出各種規劃，亦與各持份者協調，務求在實施項目時避免當中爭拗，亦能為行業樹立嚴謹標準，「我哋有句叫『Don't Walk by（勿視而不見）』，見到其他地盤影響安全都會出聲。」

前期研究至落成一條龍服務

Arcadis目前積極探討北部都會區機遇，梁志傑稱，該集團曾服務不少國際投資者客戶，可協助外資落戶香港北都；同時業務從前期研究至項目落成，可提供一條龍服務，並已掌握市場大量本地成本數據，能提出多個工程方案，擁有競爭優勢，有效為企業控制工程成本。

