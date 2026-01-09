日本伴手禮選購 香港為「重色輕友」之首 近9成會買給伴侶

在亞洲的送禮場景中，伴手禮不只是單一商品選擇，而是一套因應不同人際距離而調整的社交策略。日本OMIYAGE振興會調查發現，贈送伴手禮的價格更反映「重色輕友」的狀況。數據指出，89.2%香港受訪者會購買伴手禮予配偶/伴侶，而給朋友則只有86%，成為唯一相較朋友更會購買伴手禮予配偶/伴侶的地區。

而中國內地、台灣及韓國3個地區的結果則反映受訪者「友情至上」，中國內地花費予配偶/伴侶和朋友，分別為93.5%及97.8%；台灣為92.6%及97.6%；韓國則為92.9%及96.4%。

親密關係中 內地消費者願意投入金額最多

在親密關係中，中國內地消費者對「配偶/伴侶」最為慷慨，有24%願意投入150至250 元；香港緊隨其後（22.7%），或多或少反映受訪者害怕送出的禮物過於廉價，讓收禮者覺得不受重視，造成「買了又好像沒買」的尷尬局面。台灣更傾向選擇可被普遍接受的中高價位，以約 100至150元為主，佔比21.3%；韓國消費者則顯得更為謹慎，19.4%落在約50至100元， 顯示即使在親密關係中，仍會避免讓禮物成為對方的心理負擔。

花費500元以上比例 內地與香港居首

調查顯示，66.7%內地受訪者表示「每次旅行必買伴手禮」，比例高於台灣（66.4%）、香港（56.1%）及韓國（52%），成為亞洲伴手禮消費頻率最高的市場。在整體花費上，內地與香港消費者預算較高，其中願意花費超過500元的比例，內地以9.1%居首，香港以5%排名第二；台灣消費者則支出多數集中在 50至100元， 選擇中等價位以確保禮物既體面又不失禮。韓國則展現高度價格敏感，花費25至50元及25元或以下的比例更是四地最高，顯示其送禮時更著重謹慎與分享性，多人分享的大包裝點心成為兼顧經濟與禮數的實用之選，同時避免增加收禮者的心理負擔。

而當被問及是否在意收禮者將伴手禮視為「時尚有品味的紀念品」時，各地受訪者皆表現出高度重視。內地（99.6%）與台灣（92.8%）受訪者對此最為認同，香港（約 90%）及韓國（88.7%）亦緊隨其後。同樣，在送禮是否能因對方喜悅而令自己開心這一問題上，內地仍以 99.3%高居榜首，94.1 的香港受訪者表示十分同意，位列第二；台灣（93.7%） 與韓國（93.3%）亦絕大多數表示贊同。調查結果一致反映，伴手禮是傳遞幸福、強化情感連結的重要媒介，讓送禮與收禮的互動充滿溫度與喜悅。

日本 OMIYAGE 振興會表示，是次調查揭示，伴手禮的金額與對象選擇，實際上是各地社會文化與人際哲學的縮影。無論是香港所展現的獨特優先次序，還是各地消費者對收禮者感受的高度重視，均印證了贈送伴手禮是一種重要的情感溝通渠道。

相關文章：

日本調查揭99%人買手信 港人送予同事及上司比例高 遠多於內地及韓國